È morta a 85 anni Patrizia de Blanck, la contessa che ha segnato la televisione italiana. Si è spenta a Roma, lunedì 9 febbraio, lasciando un vuoto tra chi la conosceva per le sue apparizioni e i suoi aneddoti sorprendenti. La sua figura, sempre fuori dagli schemi, ha fatto discutere e affascinare per decenni.

Si è spenta a Roma, lunedì 9 febbraio, Patrizia de Blanck, una delle figure più iconiche e fuori dagli schemi della televisione italiana. La contessa aveva 85 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia che, questa volta, non le ha lasciato scampo. A dare l’annuncio è stata la figlia Giada attraverso un post sui social che ha immediatamente toccato il cuore di migliaia di italiani. “ Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma: una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità “, ha scritto Giada, aprendo un messaggio denso di amore e sofferenza che racconta il profondo legame tra madre e figlia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Morta a 85 anni Patrizia de Blanck: chi era davvero la contessa che non aveva paura di niente in tv

Approfondimenti su Patrizia de Blanck

Ultime notizie su Patrizia de Blanck

