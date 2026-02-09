Moretti operazione all’Achille a Pisa | successo l’intervento ora inizia il lungo percorso di recupero

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante della Serie A Moretti si è sottoposto a un intervento all’Achille a Pisa. L’operazione è riuscita, ora inizia il percorso di recupero. La clinica ha confermato che l’intervento è stato completato con successo.

L’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto l’attaccante della Serie A Moretti è stata eseguita con successo presso una clinica di Pisa. L’intervento, necessario a seguito di una lesione al tendine d’Achille, si è svolto oggi, 9 febbraio 2026, e ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera sportiva. I tempi di recupero sono ora al centro dell’attenzione, con implicazioni significative per il suo club e per le sue prospettive future nel campionato. La notizia dell’operazione di Moretti ha rapidamente fatto il giro delle principali testate sportive italiane, destando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

