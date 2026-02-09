Moretti operazione all’Achille a Pisa | successo l’intervento ora inizia il lungo percorso di recupero

L’attaccante della Serie A Moretti si è sottoposto a un intervento all’Achille a Pisa. L’operazione è riuscita, ora inizia il percorso di recupero. La clinica ha confermato che l’intervento è stato completato con successo.

L’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto l’attaccante della Serie A Moretti è stata eseguita con successo presso una clinica di Pisa. L’intervento, necessario a seguito di una lesione al tendine d’Achille, si è svolto oggi, 9 febbraio 2026, e ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera sportiva. I tempi di recupero sono ora al centro dell’attenzione, con implicazioni significative per il suo club e per le sue prospettive future nel campionato. La notizia dell’operazione di Moretti ha rapidamente fatto il giro delle principali testate sportive italiane, destando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Moretti Operazione

A Pisa, il cestista Davide Moretti è stato operato al tendine d’Achille alla clinica San Rossore.

Il Napoli dovrà aspettare ancora prima di rivedere il suo capitano in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Moretti Operazione

Argomenti discussi: PALLACANESTRO TRIESTE, INTERVENTO CHIRURGICO AL TENDINE D'ACHILLE PER DAVIDE MORETTI; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion.

Serie A: Moretti operato al tendine d'Achille a Pisa, intervento riuscito(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Davide Moretti è stato operato al tendine d'Achille sinistro alla Casa di Cura San Rossore a Pisa. Per la guardia della Pallacanestro Trieste l'intervento è perfettamente riusc ... msn.com

Pisa, operato il cestista Davide Moretti. Riuscito l’intervento al tendine d’Achille alla clinica San RossoreIl giocatore della Pallacanestro Trieste è stato operato dal professor Niek Van Dijk nella struttura pisana. Avviato subito il percorso riabilitativo con l’obiettivo del ritorno in campo ... msn.com

Compie 67 anni Kea promosso in A1 alla Fantoni rifacendo coppia con Wright A: PallTS perde Moretti, lunedì si opera a un tendine d'Achille A 3^R: Della Valle Mvp e migliore italiano su Brown e Alibegovic A 3^R: SS vs CR torna a vincere dopo tre sconfitte, d facebook

Trieste, Davide Moretti si dovrà operare per problematica al tendine d’Achille sinistro #LBASerieA | #pianetabasket x.com