Montoro la Mascarata di Piazza di Pandola anima il Martedì di Carnevale

Martedì 17 febbraio 2026, a Montoro, torna uno degli appuntamenti più amati del Carnevale irpino: “’A Mascarata di Piazza di Pandola”. L’evento, organizzato dall’APS omonima, anima il centro del paese con maschere, musica e tanta allegria. La festa promette di coinvolgere grandi e bambini, pronti a scoprire le tradizioni e vivere un pomeriggio di divertimento. La piazza si riempirà di colori e suoni, come ogni anno, per celebrare il Carnevale in modo semplice e autentico.

Martedì 17 febbraio 2026 torna a Montoro uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale irpino: "'A Mascarata di Piazza di Pandola", organizzata dall'APS omonima. Un evento ricco di simboli, tradizione e spettacolo, capace di coinvolgere l'intera comunità.Il programma prenderà il via alle ore 15.

