Monti gela Gruber | Sinistra superficiale Il caso Pucci è un boomerang

Monti ha colpito duro contro Gruber, chiamando la sinistra “superficiale”. La polemica si accende con il caso Pucci. La sinistra aveva chiesto a gran voce la testa del comico, ma ora che Pucci si è tirato indietro dal Festival di Sanremo, la stessa sinistra sembra aver cambiato idea. La situazione si fa tesa e rischia di esplodere in una polemica senza fine.

La sinistra ha un bel dire a chiedere a gran voce la testa del comico Andrea Pucci salvo poi, lanciato il sasso, togliere la mano quando questi si chiama fuori dal Festival di Sanremo. La premier Giorgia Meloni ha parlato di una "deriva illiberale" della sinistra, allergica a qualsiasi forma di dissenso. Apriti cielo. Riprende il discorso Lilli Gruber, che nella puntata di lunedì 9 febbraio di Otto e mezzo, su La7, ospita tra gli altri l'ex premier Mario Monti. "Non solo è intervenuta Giorgia Meloni, è intervenuta anche la seconda carica dello Stato, ovvero il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha addirittura chiesto alla Rai di convincere questo Pucci di tornare sui suoi passi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a far parlare di sé, questa volta per una battuta sul Festival di Sanremo.

La Premier Giorgia Meloni si infiamma sul caso Pucci.

