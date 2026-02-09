Monserrato scontro tra un van e la metro | disagi sulla tratta

Questa mattina a Monserrato si è verificato un incidente tra un van e la metrotranvia. L’impatto ha causato disagi sulla linea, con ritardi e traffico congestionato. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la circolazione ha subito uno stop improvviso. I soccorsi sono intervenuti subito, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche. La strada rimane ancora bloccata, e i pendolari devono fare i conti con i ritardi.

Monserrato, Metrotranvia e Van: Una Mattinata di Disagi e Spavento per la Mobilità Cagliaritana. Una mattinata di ordinaria amministrazione, interrotta da un evento inatteso, ha segnato la circolazione della metrotranvia a Monserrato. L'incidente, avvenuto questa mattina, ha visto coinvolti un convoglio Arst e un veicolo di tipo monovolume, generando ripercussioni immediate sulla mobilità urbana e costringendo l'azienda di trasporto a implementare modifiche al servizio. Fortunatamente, l'impatto non ha causato feriti, ma ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza e sulla fluidità del traffico in una zona cruciale per il collegamento tra Monserrato e Cagliari.

