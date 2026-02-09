Monreale 770mila euro per il compostaggio ma è tutto fermo | interrogazione di Lo Coco

Il consigliere comunale Pippo Lo Coco ha presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni sui 770mila euro destinati al progetto di compostaggio, ancora bloccato. La questione riguarda anche i lavori nelle frazioni di Pioppo, Aquino e Grisi, che restano sospesi senza una data certa per la riattivazione.

Monreale – Il consigliere comunale Pippo Lo Coco accende i riflettori su un problema che rischia di compromettere il completamento di importanti opere pubbliche nelle frazioni di Pioppo, Aquino e Grisi. Con un’interrogazione consiliare presentata al sindaco Alberto Arcidiacono e all’assessore Giulio Mannino, il consigliere chiede chiarimenti urgenti sullo stato di attuazione degli impianti di compostaggio locale. Al centro della questione ci sono 770mila euro di finanziamenti regionali già stanziati per la realizzazione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti organici nelle tre frazioni. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

