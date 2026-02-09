Monreale 770mila euro per il compostaggio ma è tutto fermo | interrogazione di Lo Coco

Il consigliere comunale Pippo Lo Coco torna a chiedere spiegazioni sul progetto di compostaggio a Monreale. Nonostante siano stati stanziati 770mila euro, i lavori sono ancora fermi. Lo Coco ha presentato un’interrogazione per capire cosa blocchi l’avanzamento delle opere nelle frazioni di Pioppo, Aquino e Grisi. La situazione resta in stallo e i cittadini attendono risposte chiare.

Monreale – Il consigliere comunale Pippo Lo Coco accende i riflettori su un problema che rischia di compromettere il completamento di importanti opere pubbliche nelle frazioni di Pioppo, Aquino e Grisi. Con un’interrogazione consiliare presentata al sindaco Alberto Arcidiacono e all’assessore Giulio Mannino, il consigliere chiede chiarimenti urgenti sullo stato di attuazione degli impianti di compostaggio locale. Al centro della questione ci sono 770mila euro di finanziamenti regionali già stanziati per la realizzazione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti organici nelle tre frazioni. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, 770mila euro per il compostaggio ma è tutto fermo: interrogazione di Lo Coco Approfondimenti su Monreale Operai Cantiere infinito in centro a Monreale, l’interrogazione di Russo: “Quali costi per questi ritardi?” Questo cantiere nel centro di Monreale sta causando disagi a residenti e commercianti, mettendo in discussione i costi e le tempistiche di un intervento di riqualificazione urbana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Monreale Operai Argomenti discussi: Monreale, 770mila euro per il compostaggio ma è tutto fermo: interrogazione di Lo Coco; Monreale 770mila euro per il compostaggio ma è tutto fermo | interrogazione di Lo Coco; Festa del SS Crocifisso, Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo speciale; Elezioni Regionali, Salvino Caputo si candida con l’Udc: Metto in campo la mia esperienza.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.