La Valletta Brianza (Lecco), 9 febbraio 2026 – L e Romite ambrosiane vogliono tornare a casa loro, nel monastero della Bernaga, devastato in poche ore da un incendio, divampato ormai tre mesi fa, la sera di sabato 1 1 ottobre. Quando il loro desiderio potrà avverarsi non si sa, non dipende da loro. "È una previsione impossibile da fare in questo momento", spiega madre Maria Alessandra, la badessa delle 21 monache di clausura che ora sono ospiti in un convento di Salesiane in Valsassina. La volontà però è proprio quella di ricostruire il monastero quanto prima. "I muri perimetrali, sia interni, sia esterni sono rimasti perfettamente in piedi – spiega la madre superiora -.

© Ilgiorno.it - Monastero della Bernaga distrutto dall’incendio, le monache sfollate vogliono tornare: “Lavori in corso, siamo fiduciose”

Le feste delle Romite sfollate si sono svolte lontano dal monastero della Bernaga, distrutto dall’incendio, ma con il Bambin Gesù ancora intatto.

