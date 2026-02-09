Momenti di fotografia

Questa sera a Verona, i soci Giuseppe Patera e Alfredo Manfron dell'APS Circolo Fotografico Veronese BFI mostrano le loro fotografie. Durante l’evento, presenteranno le immagini che hanno scattato con passione e attenzione, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire il loro modo di vedere il mondo.

I soci dell'APS Circolo Fotografico Veronese BFI, Giuseppe Patera ed Alfredo Manfron, presenteranno agli iscritti ed a tutti gli appassionati di fotografia della nostra città i propri lavori, frutto di passione, ricerca e sguardo personale sul mondo che ci circonda. Sarà un’occasione per.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Circolo Fotografico Veronese Spalletti: “Ci sono momenti in cui la partita scorre per le statistiche e momenti in cui diventa vera e vanno fatte delle scelte” Spalletti analizza il match: “A volte la partita si decide con le statistiche, altre volte bisogna fare delle scelte vere”. Corso base di fotografia Il corso base di fotografia è il punto di partenza ideale per chi desidera scoprire e sviluppare la propria visione artistica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Momenti di vita Ultime notizie su Circolo Fotografico Veronese Argomenti discussi: Libro e Mostra: Momenti di Tenerezza; Tutta l’Asia nella Leica di Massimo Saretta; L’Anima del Rito: workshop esclusivo di fotografia umanista durante la Settimana Santa; Scavi Scaligeri di Verona, mostra su sport invernali in LIFE. Momenti di fotografiaI soci dell'APS Circolo Fotografico Veronese BFI, Giuseppe Patera ed Alfredo Manfron, presenteranno agli iscritti ed a tutti gli appassionati di fotografia della nostra città i propri lavori, frutto d ... veronasera.it Le nuove narrazioni della fotografia al femminileLa forza e la sensibilità dello sguardo delle donne si uniscono in un progetto editoriale, per dar vita a un racconto corale di profonda autenticità ... corriere.it Rassegna Fotografi CEDAS – Le vostre emozioni in uno scatto La fotografia è uno dei linguaggi più potenti che abbiamo: racconta, emoziona, unisce. Per questo il CEDAS dedica spazio ai fotografi Soci che, con talento e passione, catturano momenti, detta facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.