Modena torna alla vittoria dopo mesi battendo 3-2 Concorezzo. Lallenatore Lancelotti elogia il carattere messo in campo, mentre Bernasconi si mostra deluso per il risultato. La squadra ha dimostrato di saper reagire in una partita importante, mettendo in evidenza spirito di gruppo e determinazione.

A distanza di mesi dall’ultima vittoria, la squadra mette in evidenza carattere e finerie di squadra affrontando una sfida decisiva. La prova contro Clerici Auto Concorezzo ha visto Modena reagire dopo un inizio complicato, consolidando una corsa importante verso la zona salvezza e offrendo segnali di continuità per le prossime gare. La formazione gialloblù si è trovata in svantaggio 0-2 dopo due set non giocati a pieno ritmo, ma ha mostrato resilienza reagendo dal terzo parziale. La partita è culminata in un tiebreak intenso che si è concluso 16-14 a favore di Modena, chiudendo il conteggio complessivo 3-2 (16-25, 13-25, 25-23, 25-22, 16-14). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Modena vince 3-2 contro Concorezzo: Lancelotti esalta il carattere, Bernasconi deluso

Approfondimenti su Modena Concorezzo

Il Forlì torna alla vittoria dopo cinque turni grazie a una prestazione caratterizzata da determinazione e tenacia.

Antonio Conte esalta la vittoria del Napoli a Marassi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Modena Concorezzo

Argomenti discussi: Allianz Milano lotta ma si arrende a Modena: 3-0 alla PalaPanini; Modena vince ancora, spinta da un grande PalaPanini; Una giornata insieme al Presidente del Modena Carlo Rivetti Streaming | DAZN IT; Modena, continua la maledizione del Braglia: la Samp vince al 90’.

Modena la spunta al quinto set sulla Gas Sales dopo una battaglia (3-2)VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (18-25; 25-21; 23-25: 25-23; 15-9) FINALE Modena si aggiudica la vittoria del derby della via Emilia ... piacenzasera.it

@volley_modena_asd vince 16-14 il set decisivo. 3-2 il finale da Modena. @legavolleyfemminile #clericiautoconcorezzo #pallavoloconcorezzo #modena #legavolleyfemminile #lvf facebook

Volley, B maschile: Cazzago vince 3-0 a Modena x.com