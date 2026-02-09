Mo | Idf ' uccisi 4 terroristi a Rafah'

L’esercito israeliano ha ucciso quattro sospetti militanti a Rafah, nel sud di Gaza. I soldati sostengono di averli colpiti mentre uscivano da un tunnel, dopo un attacco contro le truppe israeliane. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella zona, senza che siano stati ancora chiariti dettagli sulle circostanze.

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso quattro presunti militanti che avevano attaccato le sue truppe mentre uscivano da un tunnel nella zona di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. "Poco fa, quattro terroristi armati sono usciti da un tunnel sotterraneo e hanno aperto il fuoco contro i soldati nella zona di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Dopo averli identificati, le truppe hanno eliminato i terroristi", ha dichiarato l'esercito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella giornata di ieri, nella zona occidentale di Rafah, si è svolto uno scontro a fuoco che ha portato alla morte di sei uomini armati.

