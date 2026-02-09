Mo | Idf ' oltre 20 terroristi e ricercati arrestati nella notte in Cisgiordania'

Durante la notte, le forze di difesa israeliane hanno fatto un grande blitz in Cisgiordania. Hanno arrestato oltre 20 persone sospettate di terrorismo e sequestrato esplosivi e armi. L’operazione è stata condotta senza incidenti e sembra aver colpito duramente le cellule più attive. La situazione si mantiene tesa nella zona.

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane hanno arrestato la scorsa notte "oltre 20 terroristi e sospetti ricercati in Cisgiordania e hanno sequestrato esplosivi e armi". Lo ha reso noto il portavoce delle Idf. Durante le operazioni, i soldati dell'Unità Gideon della Brigata Samaria, diretta dallo Shin Bet, hanno arrestato un terrorista coinvolto nell'acquisto e nel possesso di armi che stava pianificando di attaccare soldati e civili. Le forze di ricognizione Nahal della Brigata Menashe, insieme alla Polizia di Frontiera e all'Unità Metzada, hanno operato nel villaggio di Yabad e hanno arrestato sette terroristi coinvolti nella fabbricazione di esplosivi e nel traffico di armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La settimana scorsa, le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania.

L’esercito israeliano ha ucciso quattro sospetti militanti a Rafah, nel sud di Gaza.

