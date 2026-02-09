Mo | Idf ' arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'

È stato arrestato un terrorista di alto livello dell’organizzazione al-Jama’a al-Islamiyya nel sud del Libano. Le forze di sicurezza hanno catturato l’uomo nella zona di Har Dov, confermando così un’operazione di grande rilievo in quella regione. La notizia arriva da Tel Aviv e rappresenta un colpo importante contro il terrorismo nella zona.

Tel Aviv, feb. (Adnkronos) - "Un terrorista di alto rango dell'organizzazione terroristica al-Jama'a al-Islamiyya è stato arrestato nella zona di Har Dov", nel Libano meridionale. Lo ha confermato l'Idf, aggiungendo che, a seguito di informazioni di intelligence raccolte nelle ultime settimane, le forze della Divisione 210 hanno fatto irruzione nell'edificio in cui si trovava il terrorista, rinvenendovi equipaggiamento da combattimento. Il terrorista è stato trasferito in territorio israeliano per ulteriori indagini.

