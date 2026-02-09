Mo | Idf ' arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'

Da iltempo.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato un terrorista di alto livello dell’organizzazione al-Jama’a al-Islamiyya nel sud del Libano. Le forze di sicurezza hanno catturato l’uomo nella zona di Har Dov, confermando così un’operazione di grande rilievo in quella regione. La notizia arriva da Tel Aviv e rappresenta un colpo importante contro il terrorismo nella zona.

Tel Aviv, feb. (Adnkronos) - "Un terrorista di alto rango dell'organizzazione terroristica al-Jama'a al-Islamiyya è stato arrestato nella zona di Har Dov", nel Libano meridionale. Lo ha confermato l'Idf, aggiungendo che, a seguito di informazioni di intelligence raccolte nelle ultime settimane, le forze della Divisione 210 hanno fatto irruzione nell'edificio in cui si trovava il terrorista, rinvenendovi equipaggiamento da combattimento. Il terrorista è stato trasferito in territorio israeliano per ulteriori indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo idf arrestato terrorista di alto rango nel sud del libano

© Iltempo.it - Mo: Idf, 'arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'

Approfondimenti su Libano Sud

Mo: Idf, 'eliminato terrorista Hezbollah nel sud del Libano'

Mo: Beirut, 'consigliere locale ucciso in attacco Idf nel sud del Libano'

Un consigliere del comune di Bint Jbeil nel Libano meridionale è stato ucciso in un attacco delle Forze di Difesa Israeliane (IDF).

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Libano Sud

Argomenti discussi: Mo: Idf, 'arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'.

Mo: Idf, 'arrestato terrorista di alto rango nel sud del Libano'Tel Aviv, feb. (Adnkronos) - Un terrorista di alto rango dell'organizzazione terroristica al-Jama'a al-Islamiyya è stato arrestato nella zona di Har Dov, nel Libano meridionale. Lo ha confermato l'I ... iltempo.it

Mo: Idf arrestano 16 palestinesi in CisgiordaniaRamallah, 7 feb. (Adnkronos) - Almeno 16 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati arrestati dalle forze israeliane durante un raid in diversi ... iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.