Mirandola supera Acqui Terme 3-0 e aggancia l' ottavo posto in classifica

La Stadium Mirandola torna a respirare dopo la vittoria contro Acqui Terme. La squadra ha vinto 3-0, conquistando tre punti fondamentali che le permettono di agganciare l’ottavo posto in classifica, occupato dal Personal Time. Una partita senza troppi rimpianti, con i padroni di casa che hanno mostrato più determinazione e hanno ottenuto un risultato importante per il loro cammino stagionale.

una vittoria che rappresenta ossigeno puro per la stadium mirandola: la squadra torna a essere a un passo dall'ottava posizione occupata dal Personal Time e resta a due lunghezze dal CUS Cagliari, che guidato da una lotta diretta ospiterà la formazione emiliana nello scontro imminente. la gara contro negrini cte acqui terme si chiude in tre set e consolida la tenuta del team di casa. la stadium si aggiudica l'incontro con un 3-0 netto, conquistando i parziali 25-19, 25-23 e 25-23, e consolidando la posizione nella parte alta della classifica. i gialloblù hanno mostrato solidità in ricezione e continuità in fase offensiva lungo tutto l'incontro, rispondendo agli sforzi di acqui terme con una gestione continua dei break e con una difesa efficace.

