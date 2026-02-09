Minori stranieri non accompagnati concluso con stage e offerte di lavoro il corso di formazione

Lunedì scorso, dodici minori stranieri non accompagnati hanno concluso un corso di formazione promosso dalla Città dei ragazzi. Durante le lezioni, hanno imparato italiano, matematica ed educazione civica. Alla fine del percorso, sono stati inseriti in stage e offerte di lavoro, dando loro una possibilità concreta di inserirsi nel mercato del lavoro.

Formazione specifica per ottenere qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro; lezioni di italiano, matematica ed educazione civica: si è concluso lunedì scorso, 2 febbraio, il percorso formativo rivolto a dodici minori stranieri non accompagnati promosso dalla Città dei ragazzi.

