Minecraft Education e Intelligenza Artificiale a scuola

Da orizzontescuola.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è partito un nuovo corso di formazione gratuita rivolto ai docenti. L’obiettivo è insegnare come integrare Minecraft Education e l’intelligenza artificiale nelle lezioni quotidiane. I partecipanti riceveranno licenze e strumenti pronti all’uso in classe, per rendere più coinvolgenti e pratici i programmi scolastici. Il percorso si rivolge a insegnanti di ogni livello e promette di portare innovazione nel modo di insegnare.

Al via un percorso gratuito di formazione pratica per docenti con licenze disponibili e attività subito replicabili in classe. Integrare il digitale nella didattica quotidiana è una delle sfide più concrete per le scuole. Spesso gli strumenti proposti richiedono tempo, formazione tecnica o piattaforme complesse da gestire. L’obiettivo di questo percorso è diverso. Mettere gli insegnanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Minecraft Education

Minecraft Hour of AI: The First Night: conosci l’Intelligenza Artificiale giocando. Webinar gratuito per docenti

Minecraft Hour of AI: The First Night è un webinar gratuito dedicato ai docenti, che permette di esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale attraverso un’attività pratica e interattiva nel contesto di Minecraft.

Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft

Minecraft e AI per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento

Video Minecraft e AI per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento

