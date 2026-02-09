Minecraft Education e Intelligenza Artificiale a scuola

Questa mattina è partito un nuovo corso di formazione gratuita rivolto ai docenti. L’obiettivo è insegnare come integrare Minecraft Education e l’intelligenza artificiale nelle lezioni quotidiane. I partecipanti riceveranno licenze e strumenti pronti all’uso in classe, per rendere più coinvolgenti e pratici i programmi scolastici. Il percorso si rivolge a insegnanti di ogni livello e promette di portare innovazione nel modo di insegnare.

Al via un percorso gratuito di formazione pratica per docenti con licenze disponibili e attività subito replicabili in classe. Integrare il digitale nella didattica quotidiana è una delle sfide più concrete per le scuole. Spesso gli strumenti proposti richiedono tempo, formazione tecnica o piattaforme complesse da gestire. L'obiettivo di questo percorso è diverso. Mettere gli insegnanti.

