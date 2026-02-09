Milano-Cortina Vinatzer distrutto dopo la combinata | Sono in lutto Medaglia sfumata per l’Italia

Vinatzer si sfoga dopo la combinata di Bormio. Il fondista trentino dice di essere in lutto e si dice distrutto per come sono andate le cose. L’Italia si ferma con una medaglia sfumata e un’atmosfera di grande delusione tra gli atleti e i tifosi.

Il clima che si respira sulla pista Stelvio di Bormio è un misto di gelo invernale e cocente delusione sportiva. La giornata odierna dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 doveva essere quella della celebrazione per lo sci azzurro, ma si è trasformata in un momento di profonda riflessione psicologica per uno dei suoi interpreti più attesi. La combinata a squadre, un formato che mette a dura prova la solidità collettiva di una nazione, ha visto l’Italia scivolare via dal podio proprio quando la medaglia sembrava ormai blindata nel forziere dei ricordi olimpici. Il protagonista di questo amaro epilogo è stato Alex Vinatzer, lo slalomista altoatesino che non è riuscito a capitalizzare il vantaggio accumulato nella prima parte della gara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Vinatzer esprime tutta la delusione dopo la gara a squadre a Milano Cortina.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo nelle gare olimpiche.

Argomenti discussi: 13 secondi e poi il disastro: pareri e analisi sulla caduta in discesa della Vonn.

