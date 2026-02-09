Milano Cortina Tomba | Vonn non doveva andare a Crans Montana

Tomba critica la scelta di Vonn di partecipare a Crans Montana. Il campione italiano dice che non doveva andare e commenta il grande entusiasmo all’apertura delle Olimpiadi, ricordando anche l’ingresso allo stadio di vent’anni fa a Torino. Tomba e Deborah hanno acceso l’atmosfera, ma la decisione di Vonn resta al centro delle polemiche.

“Grande inizio, io e Deborah abbiamo acceso questa Olimpiade. L’ingresso allo Stadio anche quello di 20 anni fa non era male se vi ricordate a Torino. Meteo perfetto per queste gare, già tre medaglie l’argento e due bronzi, aspettiamo le prossime”. Così Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina. E sulla battuta fatta a Sofia Goggia al termine della discesa libera olimpica femminile in cui l’azzurra ha vinto una medaglia di bronzo: “Tutti scrivono delle vittorie, invece il gossip all’Olimpiade piace di più. Ho detto ‘carino questo bronzo’, invece è venuto fuori che avrei detto ‘io ho solo oro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

