Milano Cortina prima giornata senza podio per gli azzurri | le videonews dalla nostra inviata

Questa mattina i primi eventi di Milano Cortina 2026 si sono aperti senza medaglie per gli atleti italiani. Dopo le prime gare di sprint, nessuno degli azzurri è riuscito a salire sul podio, segnando un inizio meno brillante rispetto alle aspettative. La giornata si è svolta con gare intense e un pubblico che ha seguito con attenzione ogni attimo, sperando in qualche risultato positivo per il nostro team.

