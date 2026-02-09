Milano Cortina prima giornata senza podio per gli azzurri | le videonews dalla nostra inviata
Questa mattina i primi eventi di Milano Cortina 2026 si sono aperti senza medaglie per gli atleti italiani. Dopo le prime gare di sprint, nessuno degli azzurri è riuscito a salire sul podio, segnando un inizio meno brillante rispetto alle aspettative. La giornata si è svolta con gare intense e un pubblico che ha seguito con attenzione ogni attimo, sperando in qualche risultato positivo per il nostro team.
(Adnkronos) – Dopo lo sprint iniziale, oggi prima giornata senza podio per gli azzurri ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le videonews dalla nostra inviata
