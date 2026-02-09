Milano-Cortina le gare del 9 febbraio e gli azzurri in campo

Oggi a Cortina si disputano le gare di curling che coinvolgono gli azzurri. Alle 10:05 si sfidano con gli Stati Uniti nella fase a gironi del doppio misto. La squadra italiana, composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, si prepara a scendere in campo al Cortina Curling Olympic Stadium. I giochi olimpici sono in pieno svolgimento e gli italiani cercano di portare a casa punti importanti.

Questi gli azzurri in gara oggi 10:05 - 12:05 Curling - Fase a gironi - Doppio misto: ITALIA-Stati Uniti - Cortina Curling Olympic Stadium Stefania CONSTANTINI Amos MOSANER. 10:30 - 13:00 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Discesa - Stelvio Ski Centre Mattia CASSE Giovanni FRANZONI Dominik PARIS Florian SCHIEDER. 12:10 - 14:40 Hockey su ghiaccio - Girone B D: Giappone-ITALIA - Milano Ice Park. . 12:30 - 14:10 Freestyle - Slopestyle D - Finale - Livigno Snow Park Maria GASSLITTER. 14:00 - 15:25 Sci Alpino - Combinata a squadre U - Slalom - Stelvio Ski Centre Tobias KASTLUNGER Tommaso SACCARDI Tommaso SALA Alex VINATZER.

