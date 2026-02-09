Milano-Cortina l’altalena dei prezzi | ora dormire in città costa la metà Tante case ancora libere | pioggia di sconti last minute

A Milano, le tariffe degli hotel sono scese drasticamente. Una stanza con bagno privato in zona Calvairate che prima costava 107 euro a notte ora si trova a meno della metà. Molte strutture offrono sconti last minute, e ancora ci sono molte camere libere. I prezzi sono calati, e questa estate si segnala un calo di costi per chi cerca un alloggio in città.

Milano - Una camera con bagno privato in zona Calvairate che fino a pochi giorni fa era messa sul mercato a 107 euro a notte ora costa quasi la metà. Spostandosi verso il centro, dormire in una «suite di lusso di design» nel cuore di Brera, in un palazzo storico appena ristrutturato, costa 151 euro, prenotando su Airbnb. Lo stesso alloggio prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina costava 358 euro a notte. Analoghi sconti anche su piattaforme come Booking, dove si può trovare un hotel due stelle a 55 euro a notte e gli ostelli, che in passato avevano raggiunto prezzi proibitivi, sono tornati a standard quasi normali per Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina, l’altalena dei prezzi: ora dormire in città costa la metà. Tante case ancora libere: pioggia di sconti last minute Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prezzi folli per le case: c’è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi, i prezzi delle case a Cortina raggiungono livelli incredibili. L’affarone dei tedofori sulle tute con la fiaccola ancora in giro, finiscono in vendita le divise di Milano-Cortina: i prezzi Le divise dei tedofori di Milano-Cortina sono ora disponibili in vendita, un’occasione imperdibile per chi desidera un pezzo di storia olimpica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano-Cortina, l’altalena dei prezzi: ora dormire in città costa la metà. Tante case ancora libere: pioggia di sconti last minute; Potenza: Il volo di Icaro, in un borgo l'altalena più alta d'Europa; Milano Cortina 2026: gli interventi di accessibilità per spettatori disabili a Olimpiadi e Paralimpiadi; LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia!. Milano-Cortina, l’altalena dei prezzi: ora dormire in città costa la metà. Tante case ancora libere: pioggia di sconti last minuteHotel più vicini al sold out e nuovi lievi rialzi. Le tariffe delle camerate negli ostelli tornano ai livelli di sempre ... ilgiorno.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 6 medaglie in un giorno per l’Italia, non era mai successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Milano-Cortina, 5,3 miliardi di interazioni social olimpici per l’apertura #Olimpiadilnvernali2026 #Olimpiadi x.com Milano-Cortina 2026, il medagliere aggiornato: siamo terzi dietro Stati Uniti e Norvegia! I nostri azzurri hanno già conquistato un oro, due argenti e sei bronzi. Adesso continuate a farci sognare facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.