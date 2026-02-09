Milano Cortina Kenworthy scrive F*** Ice sulla neve | minacciato di morte

Gus Kenworthy, lo sciatore britannico, si è trovato nel mirino dopo aver scritto “F*** Ice” sulla neve. Qualche giorno fa, ha pubblicato un post sui social dove criticava l’agenzia statunitense Ice. Da allora, ha ricevuto minacce di morte. La situazione è diventata subito molto tesa, e Kenworthy ha deciso di denunciare pubblicamente quanto sta succedendo.

(Adnkronos) – Lo sciatore freestyle britannico Gus Kenworthy ha affermato di aver ricevuto minacce di morte in seguito a un post sui social media che prendeva di mira l'Ice, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, pubblicato la scorsa settimana. Kenworthy, nato in Inghilterra ma che ha vissuto negli Stati Uniti per gran parte della

