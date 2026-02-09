Milano-Cortina dopo l' exploit di ieri tocca al curling far sognare l' Italia

Il curling italiano fa sognare ancora. Ieri, dopo le sei medaglie conquistate domenica, la quarta giornata ai Giochi si è chiusa con una vittoria importante per gli azzurri Constantini e Mosaner. Hanno battuto gli Stati Uniti e si sono qualificati per la semifinale, portando l’Italia più vicino alle medaglie anche in questa disciplina. La giornata si è rivelata un’altra soddisfazione per gli atleti e per gli appassionati italiani.

Dopo le sei medaglie di domenica, la quarta giornata azzurra si chiude con il successo di Constantini e Mosaner contro gli Usa e la qualificazione alla semifinale. Bene l'hockey femminile con la vittoria sul Giappone e il passaggio ai quarti di finale. Delusione invece nella combinata maschile di sci con Franzoni e Vinatzer fuori dal podio e nello slopestyle con il decimo posto di Gasslitter. Dopo la brutta caduta Lindsey Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Milano-Cortina, dopo l'exploit di ieri tocca al curling far sognare l'Italia Approfondimenti su Milano Cortina Milano Cortina 2026, semifinale tra Italia e Stati Uniti: gli Azzurri del curling avanti, per sognare ancora Questa sera a Cortina va in scena la semifinale tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a Matteoli Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Oltre 9 milioni di spettatori e il 46% di share per la cerimonia di inaugurazione; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 9 febbraio; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; La scaletta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, minuto per minuto. Lindsey Vonn dopo l’incidente a Milano-Cortina 2026: come staIn seguito all'incidente di Lindsey Vonn, sono stati divulgati dei nuovi aggiornamenti sullo stato di salute dell'atleta. newsmondo.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, Italia settima in combinata con Franzoni-Vinatzer. LIVE ... tg24.sky.it La decisione dopo aver aspettato invano una risposta dell’azienda all’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina facebook Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.