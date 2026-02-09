Milano Cortina Balich sul braciere olimpico | Volevamo un oggetto bello ma che avesse un impatto emotivo

Marco Balich, il direttore creativo delle Olimpiadi Milano Cortina, ha raccontato come è nato il progetto del braciere olimpico. Ha spiegato che l’obiettivo era creare un oggetto bello, ma che allo stesso tempo potesse emozionare chi lo guardava. Balich ha detto che il design è stato studiato per trasmettere un senso di calore e di tradizione, senza rinunciare a un tocco di modernità.

Marco Balich, direttore creativo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina spiega come è nata l’idea e il design del braciere olimpico. “Siamo partiti da una idea di sole che bruciasse ispirato poi agli studi ingegneristici di Leonardo da Vinci con i nodi vinciani per fare un bell’oggetto perché Milano è la capitale mondiale del design e quindi volevamo fare un oggetto molto bello ma che avesse anche un impatto emotivo”, ha detto presentando gli show di luci e musica del braciere olimpico che si ripetono ogni giorno all’Arco della Pace. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico.

