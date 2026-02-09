Milano-Cortina altro che Ghali | l' unico censurato è stato Massimo Boldi

Massimo Boldi è stato l’unico a essere censurato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. L’attore aveva fatto una battuta scherzosa in un’intervista, paragonando la sua passione per il genere femminile a una scena di un film di Natale. La sua battuta ha scatenato polemiche e ha portato a una censura che nessun altro, nemmeno il rapper Ghali, ha subito. La vicenda ha fatto discutere sui limiti della libertà di scherzare in un evento internazionale.

Alla fine, lo possiamo dire: l’unica persona realmente censurata dalle Olimpiadi di Milano -Cortina è stato Massimo Boldi, reo di avere fatto un’intervista scherzosa al Fatto con una battuta da Cinepanettone sulla sua passione per il genere femminile. «Il mio sport preferito? La f.». Un’uscita greve ma innocua, che è costata al comico nato a Luino ma milanesissimo la partecipazione come tedoforo. Roba da Minculpop, o peggio ancora da fanatici woke, rimasta peraltro un unicum nella selezione dell’esercito di personaggi che hanno avuto l’onore di portare la fiaccola verso il capoluogo lombardo. Nessuno, giustamente, si è mai sognato di escludere il rapper americano Snoop Dogg protagonista a Gallarate né tantomeno ha fatto l’esame del sangue a tutte le migliaia di persone che hanno portato la fiaccola in giro per l’Italia camminando o correndo tra due ali di folla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, altro che Ghali: l'unico censurato è stato Massimo Boldi Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social non si ferma Questa sera, durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina allo stadio di San Siro, Ghali ha salito sul palco per esibirsi. Massimo Boldi, "niente requisiti morali": censurato alle Olimpiadi Massimo Boldi è stato censurato alle Olimpiadi per aver fatto una battuta considerata inappropriata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano-Cortina, Haiti e le nuove bandiere; Milano-Cortina, altro che tutto esaurito: hotel e appartamenti ancora disponibili. Ma quanto costa (davvero) un weekend olimpico? La simulazione; Milano Cortina: l'incognita dei costi per i pasti di atleti e pubblico; Chef tedofori, da Cracco a Oldani la cucina diventa un simbolo. Milano-Cortina, altro che tutto esaurito: hotel e appartamenti ancora disponibili. Ma quanto costa (davvero) un weekend olimpico? La simulazionePrezzi in calo, alloggi ancora disponibili e simulazioni su Booking e Airbnb: quanto costa seguire i Giochi? L'analisi ... affaritaliani.it Italia, nona medaglia a Milano-Cortina: bronzo nel team event di pattinaggioPer gli azzurri primo podio nella gara a squadre dell'ice skating e terzo di sempre nella disciplina: oro agli Stati Uniti, argento al Giappone ... tuttosport.com Milano-Cortina 2026, il medagliere aggiornato: siamo terzi dietro Stati Uniti e Norvegia! I nostri azzurri hanno già conquistato un oro, due argenti e sei bronzi. Adesso continuate a farci sognare facebook La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com

