Milano Cortina 2026 quando gareggia la napoletana Giada D?Antonio

Giada D’Antonio si prepara a diventare la prima napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali. La sua presenza a Milano e Cortina nel 2026 segna un momento storico per lo sport italiano, 102 anni dopo l’inizio delle Olimpiadi Invernali. La giovane atleta si allena duramente, consapevole di rappresentare non solo se stessa, ma anche la sua città e il suo territorio.

Al di là di ogni risultato Giada D’Antonio ha già scritto la storia: sarà la prima volta di una napoletana alle Olimpiadi Invernali, 102 anni dopo la prima edizione dei Giochi di Chamonix del 1924. Domani martedì 10 febbraio la sciatrice partenopea farà il suo debutto olimpico in coppia con Nadia Delago in occasione della combinata a squadre. Il format di gara prevede che la classifica finale venga stilata in base alla somma dei tempi della concorrente in discesa (al via alle ore 10.30) e di quella impegnata in slalom, come D’Antonio (per le ore 14.00), per ogni coppia. Gli altri team italiani vedranno scendere Sofia Goggia in team con Lara Della Mea; ma anche Laura Pirovano e Martina Peterlini, ed infine Nicol Delago e Anna Trocker. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

