Milano | arrestato per furto Fares resta in carcere

A Milano, Fares Bouzidi, il giovane di 23 anni coinvolto nella tragica morte di Ramy Elgaml, si trova ancora in carcere. È stato arrestato per furto aggravato in concorso e rimane in custodia, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui morì l'amico Ramy Elgaml, resta in carcere per furto aggravato in concorso. Lo ha deciso il giudice di Milano Giulio Fanales al termine della direttissima con cui ha anche disposto i domiciliari per il 19enne, incensurato, fermato con Bouzidi. I due sono stati bloccati ieri in via Pirandello dalla polizia - altri due ragazzi risultano indagati per lo stesso reato - mentre spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. "Si tratta di un provvedimento molto severo rispetto alla realtà dei fatti, lotteremo io e l'avvocata Debora Piazza per tirarlo fuori" spiega il difensore Marco Romagnoli.

A Milano, Fares Bouzidi è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

La polizia di Milano ha arrestato un giovane tunisino, Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui ha perso la vita Ramy.

