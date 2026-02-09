Milano Affitti e Olimpiadi | Tensioni in Piazza Scontri e Sei Fermati per Disordini

Sabato 7 febbraio, Milano ha vissuto momenti di grande tensione. Un corteo con oltre cinquemila persone si è snodato tra le strade della città, protestando contro l’aumento degli affitti e le Olimpiadi. La manifestazione è degenerata in scontri, con alcuni partecipanti che hanno lanciato oggetti e appiccato piccoli incendi. Sei persone sono state fermate dalla polizia, che ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla. La situazione è rimasta calda per diverse ore, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per

Milano in Piazza: Tensioni, Scontri e il Malcontento tra Affitti e Olimpiadi. Milano è stata teatro di una giornata di forte tensione sabato 7 febbraio, con scontri scoppiati durante un corteo che ha visto la partecipazione di oltre cinquemila persone per esprimere il proprio dissenso contro l’aumento dei costi degli affitti. La manifestazione, che ha toccato anche tematiche ambientali, si è svolta in concomitanza con l’inizio dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla situazione. La giornata ha visto una significativa partecipazione di cittadini milanesi preoccupati per la crescente difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibili in una delle città più costose d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano torna a scaldarsi con proteste e tensioni.

Nel pomeriggio si sono verificati scontri durante il corteo contro le Olimpiadi a Milano.

