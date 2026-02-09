Milano Affitti e Olimpiadi | Tensioni in Piazza Scontri e Sei Fermati per Disordini

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 febbraio, Milano ha vissuto momenti di grande tensione. Un corteo con oltre cinquemila persone si è snodato tra le strade della città, protestando contro l’aumento degli affitti e le Olimpiadi. La manifestazione è degenerata in scontri, con alcuni partecipanti che hanno lanciato oggetti e appiccato piccoli incendi. Sei persone sono state fermate dalla polizia, che ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla. La situazione è rimasta calda per diverse ore, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per

Milano in Piazza: Tensioni, Scontri e il Malcontento tra Affitti e Olimpiadi. Milano è stata teatro di una giornata di forte tensione sabato 7 febbraio, con scontri scoppiati durante un corteo che ha visto la partecipazione di oltre cinquemila persone per esprimere il proprio dissenso contro l’aumento dei costi degli affitti. La manifestazione, che ha toccato anche tematiche ambientali, si è svolta in concomitanza con l’inizio dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla situazione. La giornata ha visto una significativa partecipazione di cittadini milanesi preoccupati per la crescente difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibili in una delle città più costose d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Milano, Olimpiadi nel mirino: scontri durante la protesta, tre denunce e tensioni per l’assegnazione dell’evento.

Milano torna a scaldarsi con proteste e tensioni.

Scontri al corteo contro le Olimpiadi a Milano, tensioni e cariche della Polizia verso la tangenziale Est

Nel pomeriggio si sono verificati scontri durante il corteo contro le Olimpiadi a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, salgono quotazioni case a Milano. I prezzi quartiere per quartiere; Le quotazioni delle case a Milano volano con le Olimpiadi: il balzo di Santa Giulia, Maggiolina e Corso Lodi, i prezzi per quartiere; A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone; Olimpiadi alle porte: flop affitti brevi a Milano. Complice la tassa di soggiorno.

milano affitti e olimpiadiMilano, scontri al corteo su affitti e Olimpiadi invernaliA Milano, sabato 7 febbraio, un gruppo di circa 100 manifestanti si è staccato da un corteo e ha lanciato razzi, petardi e fumogeni contro la polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto ... tg24.sky.it

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienonePiù della metà degli appartamenti per gli affitti brevi è ancora vuota e anche la vendita dei biglietti per le gare non è andata come sperato ... ilpost.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.