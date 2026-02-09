Milan Tomori verso il rinnovo | controfferta e intesa a un passo

Il Milan sta lavorando per blindare Tomori. La trattativa con il difensore inglese va avanti veloce e sembra ormai arrivata alla svolta. La società ha fatto una controfferta e i due lati si stanno avvicinando a un’intesa definitiva. Nei prossimi giorni si aspetta l’annuncio ufficiale del rinnovo.

Il Milan è pronto a blindare uno dei pilastri della propria retroguardia. Prosegue a ritmo serrato il dialogo tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Fikayo Tomori per il prolungamento del contratto, con le parti che sembrano aver imboccato la dirittura d'arrivo. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, la trattativa si trova in una fase avanzata: il club e il difensore inglese stanno limando gli ultimi dettagli tecnici ed economici per sancire la permanenza a lungo termine del classe '97 a Milano. Il calciatore ha risposto alla proposta iniziale della società con una controfferta, un passaggio necessario per trovare il punto d'incontro definitivo sulle cifre dell'ingaggio e sulla durata del nuovo vincolo.

