Milan occhi puntati su Kean | ecco cosa è successo durante Fiorentina-Torino

Il Milan tiene d’occhio Kean, anche dopo la partita tra Fiorentina e Torino. La squadra rossonera non si ferma e continua a seguire da vicino le mosse dell’attaccante. L’episodio al Franchi, dove Kean si è fatto notare, rafforza l’interesse del Milan. La società lavora dietro le quinte per capire se ci sono le condizioni per portarlo a Milano.

Il Milan continua la preparazione in vista della trasferta di Pisa, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, in programma venerdì 13 alle 20:45. I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. Il Diavolo non è sceso in campo questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, il match contro il Como di Fabregas sarà recuperato mercoledì 18 febbraio. Nonostante lo stop del campionato, il lavoro dietro le quinte non si è fermato e da un altro stadio italiano arrivano novità importanti. Come riportato da Nicolò Schira, nella giornata di sabato uno scout del Milan era presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Torino per osservare da vicino Moise Kean. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

