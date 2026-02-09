Luka Modric si è dimostrato molto più di un semplice campione in mezzo al campo. Oltre alle sue qualità tecniche, il croato si impegna anche in fase difensiva, contribuendo in modo concreto alla solidità del Milan. La sua presenza ha portato un valore aggiunto che sta sorprendendo tutti, diventando un elemento fondamentale per la squadra di Allegri.

Milan, Modric è stato uno dei colpi più importanti della scorsa sessione di calciomercato per i rossoneri. Arrivato a parametro zero dal Real Madrid, il croato si è da subito imposto non solo come titolare, ma come uno dei perni del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Se sul futuro ci sono ancora incognite (la decisione spetta al giocatore stesso) sul presente non ci sono dubbi. L'impatto di Modric sul campionato italiano è stato sorprendente. Non per quanto riguarda visione di gioco e classe, quelle sono indiscutibile, ma sotto il punto di vista atletico e fisico. C'è un lato del gioco di Modric che sorprende sempre di più, considerando anche l'età (ricordiamo che il croato è un classe 1985). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric: non solo classe e qualità. C’è un dato che sorprende davvero

Approfondimenti su Milan Modric

L'arrivo di Modric e Rabiot ha rivoluzionato il centrocampo del Milan, portando con sé cambiamenti significativi per tutta la squadra.

Ieri sera allo stadio Dall'Ara di Bologna si è giocata la partita tra Bologna e Milan, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MODRIC: un giocatore di classe superiore! #ACMilan #LukaModric #SerieA #FabioCaressa

Ultime notizie su Milan Modric

Argomenti discussi: Il Milan rivede la Champions League, ma il futuro di Modric resta un'incognita: cosa filtra sulle intenzioni del croato; La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint; Allegri: Maignan? Sapevo che voleva rimanere. Modric? Deciderà lui; Il Milan di Modric: missione Champions? Non solo...

Mercato Milan, il futuro di Luka Modric dipende da una sola personaL’impatto di Luka Modric sul mondo Milan è stato notevole. Chi aveva dei dubbi legati all’età non più verdissima del centrocampista classe 1985 si è dovuto ricredere. Il Pallone d’Oro 2018 è diventato ... sportal.it

MN - Zille su Modric: Grande umiltà, non fa la prima donna ma aiuta sempre i compagni e l'allenatoreFederica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così di Adrien Rabiot e di Luka Modric: Un Rabiot così te lo ... milannews.it

#Milan, la scelta di #Modric e il ritorno di #Gimenez. #Mercato, le rivelazioni di Schira facebook

Il futuro al #Milan di Luka #Modric al bivio: lo scenario x.com