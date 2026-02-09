Milan la scelta di Modric e il ritorno di Giménez Mercato le rivelazioni di Schira

Il Milan prepara le mosse per rinforzare la squadra. Oggi si parla di un possibile arrivo di Modric e del ritorno di Giménez. La società rossonera sta cercando di chiudere gli accordi prima della fine del mercato. Nicolò Schira conferma che ci sono trattative in corso e che le prossime settimane saranno decisive. I tifosi aspettano notizie ufficiali, ma intanto il club lavora sotto traccia per mettere a segno questi colpi importanti.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Ma anche nel corso della giornata sono emerse importanti novità concernenti l'universo rossonero. Il Milan, anche quando non gioca (rinviata alla prossima settimana la partita di 'San Siro' contro il Como), in un modo o in un altro, infatti, fa sempre parlare di sé. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Santiago Giménez ha disputato la sua ultima partita, in questa stagione, lo scorso 28 ottobre 2025: è uscito nella ripresa di Atalanta-Milan 1-1 alla 'New Balance Arena'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan lavora sul mercato e cerca di rinforzare la squadra.

