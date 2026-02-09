Milan | il progetto di Allegri per costruirsi lo scudetto tra calendario e rientri

Allegri lavora senza sosta per portare il Milan alla conquista dello scudetto. Tra partite in calendario favorevoli e rientri di alcuni giocatori chiave, il tecnico italiano cerca di mettere insieme i pezzi giusti. La squadra si allena duramente, pronta a affrontare il rush finale di campionato. I tifosi sperano in una stagione da ricordare.

Il Milan guarda avanti con prudenza, ma senza nascondersi. L’obiettivo dichiarato resta il piazzamento Champions, però la classifica e il calendario alimentano una tentazione più grande. Come riportato dal 'QS', il Diavolo intravede uno spiraglio per riaprire la corsa al vertice. Il Milan sa che la montagna è ripida, ma il margine per provarci esiste. I rossoneri sono a -8 dall’Inter, con una gara in più per i nerazzurri, e da qui al derby dell’8 marzo il calendario può dare una mano. Dopo il 3-0 di Bologna, Allegri ha concesso tre giorni di riposo e ora prepara un ciclo di quattro partite abbordabili: Pisa, Como, Parma e Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

