Milan Giménez via a fine stagione? Probabile Prima però ha una missione da compiere

Santiago Giménez potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Prima di pensare alla partenza, però, deve tornare in campo. L’attaccante messicano, operato alla caviglia a dicembre, punta a essere disponibile già a marzo. Se tutto va come previsto, il ‘Bebote’ sarà un’arma in più per il Milan di Allegri nella corsa allo scudetto contro l’Inter.

All'epoca il 'Bebote' sembrava un ottimo investimento: esordio con assist per João Félix in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, poi, l'8 febbraio 2025, il primo gol in Serie A - partendo dalla panchina - sul campo dell'Empoli. L'inizio di una bella avventura? Tutt'altro. Il suo rendimento è andato in calando con il passare dei mesi. Ha provato ad eliminare il suo ex club, il Feyenoord, con un gol a 'San Siro' nei playoff di Champions League, ma non è bastato. Da lì, qualche infortunio e pochissimi gol (3). Quindi Giménez ha passato tutta l'estate con la valigia in mano, è rimasto e il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, gli ha concesso varie opportunità per riprendersi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, è fermo da Atalanta-Milan di fine ottobre e potrebbe perdere anche la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

