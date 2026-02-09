Questa volta il calcio ha portato un pezzo di Italia dall’altra parte del mondo. A Perth, in Australia, si è giocata una partita di Serie A tra Milan e Como, una cosa che a distanza di quindici anni sembrava impossibile. E tutto è iniziato con un biglietto da mille dollari australiani, un investimento che ha portato uno spettacolo inaspettato. Chi avrebbe mai pensato di assistere a un match così lontano da casa?

Mille dollari australiani. Tanto mi era costato il biglietto per uno spettacolo del genere. Quindici anni fa non mi sarei mai potuto immaginare di vederla qui, una partita di Serie A del Como. Era un mio amico il presidente, Enrico, negli anni della Serie A. Loris Domissini, Fabio Pecchia a comandare il centrocampo. L’ultimo Milan-Como dal vivo ero allo stadio, San Siro, il 2003. La Serie B era già scontata, Inzaghi e Nesta l’avevano sigillata. Ai tempi mi avevano presentato il Cavaliere, un signore d’altri tempi, come non ne fanno più e mai ne faranno. Mi aveva preso abbastanza in simpatia da invitarmi per la partita, in un posto executive vicino a loro, Enrico e Silvio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Milan-Como a Perth è esistita davvero

