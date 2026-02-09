Milan Cissè che guaio | infortunio pesante per il talento rossonero Ecco i tempi di recupero
Il Milan perde un altro pezzo importante: Alphadjo Cissè si è infortunato e rischia di restare fuori a lungo. I tempi di recupero stimano settimane di stop, e il club dovrà fare a meno del talento francese per molto tempo. La squadra rossonera ora si concentra sulla ripresa e su come affrontare questa assenza pesante.
Una brutta notizia anche per il Milan: il Catanzaro dovrà fare a meno di Alphadjo Cissè per un periodo stimato tra i 30 e i 40 giorni a causa dell’infortunio subito nell'ultima gara di Serie B contro la Reggiana. Lo riporta il sito uscatanzarocalcionews.it secondo il quale il talento comprato a gennaio dal Milan avrebbe subito una lesione all’adduttore destro che, secondo le prime diagnosi, sarebbe di secondo grado. Il classe 2006 potrebbe stare lontano dal campo anche due mesi e rientrare per il finale di stagione con il Catanzaro. Una brutta notizia anche per il Milan, visto che Cissè non potrà giocare con continuità in questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, ansia per Cissé: il talento acquistato a gennaio si ferma per infortunio
Il Milan riceve una batosta in vista della ripresa degli allenamenti a Carnago.
