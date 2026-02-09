Milan assalto a Kostic | pronti 5 milioni per battere la concorrenza

Il Milan si muove con decisione e prepara un’offerta da 5 milioni per assicurarsi Andrej Kostic. La società rossonera ha deciso di accelerare i tempi, pronto a chiudere l’affare prima dell’inizio ufficiale del mercato estivo. La concorrenza è agguerrita, ma i dirigenti rossoneri sono determinati a mettere le mani sul giocatore.

Il Milan rompe gli indugi e prova a chiudere l'operazione Andrej Kostic prima dell'apertura ufficiale del mercato estivo. La dirigenza rossonera ha impresso una sterzata significativa nella trattativa con il Partizan Belgrado per il talento classe 2007, già oggetto di un sondaggio infruttuoso a gennaio. Dopo il primo "no" opposto dal club serbo, che appena poche settimane fa valutava il cartellino del diciannovenne montenegrino non meno di 10 milioni di euro, le condizioni sembrano ora mutate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo di via Aldo Rossi è quello di definire l'accordo su una base economica di 5 milioni di euro più bonus.

