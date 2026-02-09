Migranti Mediterranea | Gommone capovolto al largo della Libia

La notte tra domenica e lunedì il mare ha inghiottito almeno 53 persone. Un gommone si è capovolto al largo della Libia, lasciando dietro di sé un'onda di dolore e sconforto. Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio, ma le speranze di trovare sopravvissuti sono poche. La Guardia Costiera e le ONG sono sul posto, cercando di recuperare i corpi e di aiutare i superstiti. È l’ennesima scena di sofferenza nel Mediterraneo, dove ogni giorno migliaia di persone tentano di raggiungere l

La Morte Silenziosa del Mediterraneo: 53 Vite Spezzate al Largo della Libia. La giornata di lunedì 9 febbraio 2026 è stata segnata da una nuova, straziante tragedia nel Mar Mediterraneo. Un gommone, carico di migranti in cerca di una vita migliore, è affondato al largo delle coste della Libia, causando la morte di almeno 53 persone, tra cui due neonati. La notizia, diffusa dall’organizzazione Mediterranea Saving Humans, getta un’ombra cupa sulle politiche migratorie europee e sulla sicurezza delle rotte marittime. L’imbarcazione, partita dal porto di al-Zawiya, città della Libia nord-occidentale, era stipata con 55 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Mediterraneo Tragedia Migranti, Mediterranea: “Gommone capovolto al largo della Libia, 53 morti tra cui 2 neonati” Questa mattina si è verificato un nuovo incidente nel Mediterraneo. Naufragio al largo della Libia, morti più di 100 migranti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mediterraneo Tragedia Migranti, Mediterranea: Gommone capovolto al largo della Libia, 53 morti tra cui 2 neonati'Solo due persone sopravvissute. Erano partite da al-Zawiya, dove si trova uno dei lager in cui le persone migranti subiscono violenze e abusi quotidiani' ... adnkronos.com Gommone che trasportava migranti affonda nel Mar Egeo: almeno 14 mortiUn gommone che trasportava migranti è affondato nelle acque del Mar Egeo al largo delle coste turche. La Grecia è un importante punto di ingresso nell'Unione europea per le persone che fuggono da ... it.euronews.com L’ipotesi iniziale era di 380 dispersi, ma l’ong Mediterranea Saving Humans sostiene che potrebbero essere fino a mille i migranti partiti durante le tempeste degli ultimi giorni di cui non si hanno più notizie. «Chiunque avesse avuto un'altra scelta non si sareb facebook Durante il ciclone Harry, centinaia di migranti potrebbero essere scomparsi nel Mediterraneo. Secondo Mediterranea Saving Humans, i dispersi potrebbero arrivare a mille, tra silenzi e soccorsi mancati. Approfondisci tinyurl.com/55zza4fy x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.