Miglietta | La regia della cultura come responsabilità pubblica

Miglietta ha deciso di iniziare la sua nuova avventura proprio a Borgo Mezzanone. Ha scelto quel quartiere per portare avanti un progetto legato alla cultura e alla responsabilità pubblica. La zona rappresenta un simbolo delle sfide e delle contraddizioni di un’Italia che spesso promette, ma poi fatica a mantenere. Con determinazione, lancia un messaggio chiaro: la cultura deve essere uno strumento di cambiamento reale, non solo parole.

I primi passi della sua nuova vita ha scelto di muoverli in direzione di Borgo Mezzanone, luogo-simbolo delle contraddizioni politiche e culturali di un Paese nel quale da troppo tempo promesse di integrazione e pratiche di marginalizzazione paiono facce della stessa medaglia. «L’anomalia sta nel fatto che possa esistere una situazione così complessa e dolorosa, eppure sconosciuta alla politica nazionale», commenta, prima di descrivere i lavori che avanzano, come da progetto avviato con la precedente amministrazione. «La foresteria oggi ospita quattrocento migranti che prima erano nel ghetto, procediamo dritti verso il Villaggio dell’Accoglienza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Miglietta: «La regia della cultura come responsabilità pubblica» Approfondimenti su Borgo Mezzanone Promuovere la cultura della difesa è un atto di responsabilità istituzionale e non politica Promuovere la cultura della difesa rappresenta un impegno di responsabilità istituzionale, fondamentale per affrontare le sfide delle società moderne. Terni, giornata per la diffusione della cultura della gentilezza: “Atto di responsabilità collettiva che rafforza il tessuto umano e relazionale” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Borgo Mezzanone Argomenti discussi: Due idraulici, un pianeta da salvare - Antartide di Miglietta e Persichella arriva a Lecce. L’OBBEDIENZA NON È UNA VIRTÙ Il cuore di Don Lorenzo Milani Monologo di e con Giovanni Betto | regia Filippo Fossa Una domanda che ti resta addosso: “Se mamma o papà vi comandano una cosa cattiva… bisogna obbedire” Una serata di teatro che facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.