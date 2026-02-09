Mic dagli utili Ales 15 mln di euro per periferie fumetti e Art Bonus

Il Ministero della Cultura ha annunciato un bilancio positivo, con 15 milioni di euro di utili destinati a vari progetti. Dai fumetti al sostegno delle periferie, come quella di Caivano, passando per iniziative di welfare culturale e la candidatura dei monasteri benedettini Unesco. Il governo punta sulla rigenerazione urbana e sulla promozione del patrimonio culturale italiano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.