Mic dagli utili Ales 15 mln di euro per periferie fumetti e Art Bonus
Il Ministero della Cultura ha annunciato un bilancio positivo, con 15 milioni di euro di utili destinati a vari progetti. Dai fumetti al sostegno delle periferie, come quella di Caivano, passando per iniziative di welfare culturale e la candidatura dei monasteri benedettini Unesco. Il governo punta sulla rigenerazione urbana e sulla promozione del patrimonio culturale italiano.
Dai fumetti al welfare culturale, dalle periferie sul modello Caivano alla candidatura Unesco dei monasteri benedettini fino alla rigenerazione urbana. Il ministero della Cultura ha approvato la finalizzazione in 12 punti delle risorse derivanti dall’utilizzo degli utili della società in house del MiC, Ales, degli esercizi 2022, 2023 e 2024, per un importo complessivo pari a 15.225.000 di euro. Appena prima di Natale il ministro Alessandro Giuli insieme al presidente di Ales Fabio Tagliaferri aveva presentato alla Camera dei deputati i risultati degli ultimi tre esercizi anticipando come sarebbero state investite le risorse.🔗 Leggi su Ildenaro.it
