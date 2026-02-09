Mic dagli utili Ales 15 mln di euro per periferie fumetti e Art Bonus

Il Ministero della Cultura ha annunciato un bilancio positivo, con 15 milioni di euro di utili destinati a vari progetti. Dai fumetti al sostegno delle periferie, come quella di Caivano, passando per iniziative di welfare culturale e la candidatura dei monasteri benedettini Unesco. Il governo punta sulla rigenerazione urbana e sulla promozione del patrimonio culturale italiano.

Dai fumetti al welfare culturale, dalle  periferie sul modello Caivano  alla  candidatura Unesco dei monasteri benedettini  fino alla rigenerazione urbana. Il ministero della Cultura ha approvato la finalizzazione in 12 punti delle risorse derivanti dall’utilizzo degli utili della  società in house del MiC, Ales,  degli esercizi 2022, 2023 e 2024, per un importo complessivo pari a  15.225.000 di euro. Appena prima di Natale il ministro  Alessandro Giuli  insieme al presidente di Ales  Fabio Tagliaferri  aveva presentato alla Camera dei deputati i risultati degli ultimi tre esercizi anticipando come sarebbero state investite le risorse.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

