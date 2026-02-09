Rocìo Munoz Morales si è seduta oggi a “Domenica In” e ha affrontato la sua situazione sentimentale con sincerità. La showgirl ha fatto una battuta ironica su Raoul Bova, ricevendo reazioni tra il sorriso e l’imbarazzo in studio. La scena si è aperta con uno scambio di battute tra lei e Mara Venier, che ha rotto il ghiaccio con una battuta che ha coinvolto anche il pubblico. La presenza di Rocìo, al centro delle cronache per la rottura e i flirt recenti, ha acceso l’attenzione sui temi

Una battuta per rompere il ghiaccio che ha generato insieme imbarazzo e sorrisi. Rocìo Munoz Morales, da mesi al centro della scena per la rottura con Raoul Bova e i successivi flirt, è stata ospite a “ Domenica In “. Mara Venier dopo averla accolta, comprendendo la sua emozione e il suo imbarazzo rispetto alla vita privata, ha aggiunto: “Ci sono state tante cose che non chiederò. Hai detto tutto a Vanity Fair. Hai detto quelle cose per proteggere i vostri figli”. Per poi aggiungere: “ Mi ha mandato un messaggio adesso Raoul “. “Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista”, la replica immediata dell’attrice spagnola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha mandato un messaggio adesso Raoul Bova”, “Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista”: il botta e risposta ironico tra Mara Venier e Rocìo Munoz Morales

