Mettetemi i filtri per farmi più giovane | la battuta di George Clooney ai fotografi appostati a Milano

George Clooney è arrivato a Milano per le Olimpiadi 2026 e ha scherzato con i fotografi. Quando lo hanno immortalato, ha chiesto di mettere i filtri per sembrare più giovane, anche se ha già 64 anni. Il suo tono è stato leggero, e nessuno si aspettava una battuta così spontanea. La scena ha fatto sorridere chi era presente, mentre lui si appresta a partecipare all’evento sportivo che attira l’attenzione di tutta Italia.

“Mettetemi i filtri per farmi più giovane”. George Clooney sbarca a Milano per le Olimpiadi 2026 e, come scrive Il Messaggero, avrebbe scherzato con i fotografi per renderlo più giovincello dei suoi 64 annetti belli suonati e grigi. C’è chi giura che ha detto solo “grazie mille”, ma certo è che in una serie di scatti pubblicati dall’ Ansa, dove Clooney passeggia con un conoscente tra le strutture del villaggio olimpico, l’attore con occhiali a specchio azzurri e sciarpa corta sul petto pare sempre più sosia di Andrea Bocelli. Clooney e sua moglie Amal sono giunti a Milano 48 ore fa e hanno visitato diverse strutture olimpiche, mente ieri sera si sono misurati in una delle tradizioni più celebri di Milano: pestare il toro e i suoi attributi nella Galleria Vittoria Emanuele II. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per seguire da vicino le Olimpiadi di Cortina 2026.

George Clooney è sceso dall’aereo a Milano e si è diretto subito verso il centro, tra la gente che lo aspettava.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

