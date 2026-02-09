Meteo Roma del 09-02-2026 ore 19 | 15

La giornata di venerdì si presenta con un cielo nuvoloso su tutta Roma e dintorni, con qualche pioggia sparsa al mattino e neve in Appennino oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio, il tempo si stabilizza e le precipitazioni si diradano, lasciando spazio a schiarite. In serata e nella notte, la copertura nuvolosa rimane, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si mantengono stazionarie o in lieve calo, con minime in aumento e massime che si attestano sui valori di ieri. Un quadro meteo che si

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque con c'eri ancora nuvolosi in serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con c'eri molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1400 più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge ora di Sparti anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord e sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Stando alle previsioni del centro meteo italiano, il tempo a Roma si mantiene abbastanza stabile.

Argomenti discussi: Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo. L'allerta della protezione civile; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni.

