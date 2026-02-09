Meteo Roma del 09-02-2026 ore 06 | 15

Stando alle previsioni del centro meteo italiano, il tempo a Roma si mantiene abbastanza stabile. La giornata di venerdì si apre con nuvole sparse e qualche pioggia, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio il cielo si schiarisce e le condizioni migliorano, con temperature che restano abbastanza miti. La sera la situazione si stabilizza, senza fenomeni di rilievo, e nella notte non sono attese variazioni significative. In generale, il meteo resta abbastanza tranquillo con nuvolosità alternata a schiarite.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque con c'eri ancora nuvolosi in serata nella notte non sono attese variazioni di rilievo con c'eri molto nuvoloso senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1400 più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con pioggia e ora riparti anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro nord sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

