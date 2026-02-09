mesola un altro rovescio debutta mister forlani ma il fratta terme prevale

Questa sera a Mesola il Fratta Terme conquista tre punti con un 2-0 in trasferta contro il Mesola. Debutta mister Forlani sulla panchina locale, ma i suoi giocatori non riescono a reagire. La partita si decide nel secondo tempo, quando Cavallari segna il primo gol e Paganini raddoppia poco dopo. La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce a trovare il modo di segnare. Alla fine, il Fratta Terme porta a casa la vittoria e si prende i tre punti.

mesola 0 fratta terme 2 MESOLA: Calderoni, Valesani, Ribello, Telloli (69’ Alessio), Lucci, Maistrello, Marangon, Cavallari (49’ Paganini), Davo, Cantelli, Spanó. All. Forlani. FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Ravalioli (80’ Rossini), Panzavolta, De Luca, Errani, Spadaro (87’ Milandri), Marozzi (85’ Benini), Ndiaye (Diop), Seck (82’ Candoli), Ture. All. Malandri. Arbitro: Domeniconi Fa. Assistenti: Fecheta e Vicinelli. Reti: 11’ Panzavolta, 41’ Seck. Note: espulso Paganini, ammoniti Telloli. Non è bastato il cambio dell’allenatore sulla panchina del Mesola, col debutto di mister Luca Forlani (foto), per invertire la brutta striscia di risultati che sta portando la squadra mesolana alla retrocessione al primo anno nel campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

