Mercedes Classe A | da compatta a crossover la svolta elettrica prevista per il 2028 e il ritorno di un modello chiave

La Mercedes Classe A si trasforma ancora. La casa tedesca ha annunciato che entro il 2028 il modello diventerà un crossover elettrico. Nel frattempo, torna anche un modello storico, puntando a rafforzare la propria presenza nel segmento. La strategia di Mercedes punta a rimanere competitiva e innovativa, anche con cambi di rotta rispetto al passato.

La Mercedes Classe A, destinata a evolvere in un crossover nei prossimi anni, continua a rappresentare un modello chiave per la casa automobilistica tedesca, nonostante le iniziali strategie di ridimensionamento. La nuova generazione, prevista non prima del 2028, poggerà sulla piattaforma MMA, aprendo la strada a diverse opzioni di motorizzazione, inclusi modelli completamente elettrici con ricariche ad alta potenza. Questa svolta strategica risponde alle mutate esigenze del mercato, sempre più orientato verso i SUV e i crossover. Il futuro della Mercedes Classe A è stato a lungo incerto. Inizialmente, la dirigenza di Mercedes aveva considerato la possibilità di interrompere la produzione del modello, assieme alla Classe B, nell’ambito di una riorganizzazione strategica volta a concentrarsi maggiormente sul segmento del lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Mercedes Classe E 2027 si appresta a essere una delle novità più attese nel segmento delle berline di lusso.

