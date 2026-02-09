Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la satira su Schlein | Si può fare solo contro di me?

Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo e difende la satira sull’opposizione. La premier si chiede perché, secondo lei, quando si scherza su di lei è satira, mentre contro Schlein ci sarebbe sessismo. Meloni ha espresso questa posizione dopo che Andrea Pucci, il comico che avrebbe condotto una serata del festival, ha rinunciato alla partecipazione. La polemica continua a dividere opinioni e accende il dibattito sulla libertà di satira e i limiti della comicità politica.

"Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo?". Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. "Non sopporto il doppiopesismo", ha insistito la presidente del Consiglio.

