Meloni | ‘Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia’

Giorgia Meloni non ha nascosto la sua irritazione contro chi protesta contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La presidente del Consiglio ha detto chiaramente che chi si oppone all’evento è “nemico dell’Italia” e ha preso una posizione forte, senza mezzi termini. La sua frase ha fatto discutere e ha riacceso il dibattito su chi sostiene o si oppone ai giochi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso un giudizio severo nei confronti di chi si oppone all’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, definendoli “nemici dell’Italia”. La dichiarazione, giunge in un momento di crescente dibattito pubblico riguardo ai costi e alle implicazioni dell’evento sportivo, sollevando interrogativi sulla sua effettiva utilità per il Paese. La presa di posizione della presidente Meloni interviene a fronte delle manifestazioni di dissenso che si sono susseguite nelle settimane precedenti, animate da movimenti ambientalisti, comitati locali e singoli cittadini.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

