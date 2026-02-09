Medio Oriente, attesa per l’incontro Netanyahu-Trump

L’atteso incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump si terrà presto e riguarda la crisi in Iran. Entrambi i leader discuteranno delle prossime mosse per affrontare la situazione nella regione. La riunione sorge in un momento di crescente tensione e sarà seguita con attenzione da tutto il mondo.

C'è attesa per l'incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex presidente Donald Trump sulla crisi iraniana. Intanto l'esercito israeliano ha rivendicato un raid nel sud del Libano che ha provocato anche la morte di civili, tra cui un bambino. Servizio di Alessandra Buzzetti

In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran.

Netanyahu ha partecipato per la prima volta ai funerali di un ostaggio restituito da Hamas.

