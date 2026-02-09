McKennie ‘spaventa’ la Juventus | le condizioni in vista dell’Inter

La Juventus lotta fino all’ultimo minuto contro la Lazio, riuscendo a conquistare i tre punti solo al 96’. McKennie ha lasciato il campo zoppicante, preoccupando i tifosi in vista della prossima sfida contro l’Inter. Le condizioni del centrocampista statunitense sono ancora da valutare, mentre anche Conceicao, che ha avuto problemi durante la partita, si prepara a recuperare. La squadra torinese ha fatto fatica, ma alla fine è riuscita a portare a casa la vittoria.

Il nazionale statunitense è uscito zoppicante contro la Lazio, problemi anche per Conceicao: le ultime dalla Continassa La Juventus si salva solo al 96' nel posticipo di campionato contro la Lazio. Kalulu beffa i biancocelesti dell'ex Sarri, dopo la rete di McKennie che aveva rianimato l'Allianz Stadium. Weston McKennie, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista americano si conferma come una pedina insostituibile in questo momento per Luciano Spalletti, che lo ha schierato sempre titolare dal suo arrivo sotto la Mole. Colpo di testa e inserimento perfetto (la specialità della casa) sul cross di Cambiaso, con l'ex Schalke 04 e Leeds a quota 7 centri in stagione e secondo miglior marcatore dei bianconeri dietro Yildiz.

